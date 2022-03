Drei Engel für Karl

Staffel 7 Folge 10 42 Minuten

Eric hat einen neuen Job angenommen. Er wird als Moderator in einem Radiosender für Studenten arbeiten. Als er jedoch erfährt, dass er in diesem Job Anrufe von Hörern entgegennehmen soll, die Rat suchen, ist er sich unsicher. Wollte er nicht gerade davon wegkommen, ständig anderen Menschen zu helfen? Sein innerer Konflikt wird auf die Probe gestellt, als ein Mann anruft, der über Selbstmord nachdenkt. Lucy droht mit ihrer ständigen Eifersucht, das Arbeitsverhältnis von Kevin und Roxanne zu zerstören. Sie muss eine Entscheidung treffen - wird sie sich zusammenreißen können oder geht Kevins Partnerschaft wegen ihr in die Brüche?