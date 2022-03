Rauchzeichen

Staffel 7 Folge 14 42 Minuten

Als Eric mitbekommt, dass Chandler große Probleme mit seinem todkranken Vater hat, der ihn sein Leben lang schlecht behandelt hat, entscheidet er sich, ihm Hilfe anzubieten. Doch durch ihren angespannten Hintergrund scheint Chandler diese Hilfe nicht zu wollen. Wird Eric ihm helfen können? Als Annie Zigaretten in der Wäsche findet, hat sie zunächst Simon im Verdacht, muss jedoch lernen, dass es jemand ist, von dem sie es am wenigsten erwartet hätte. Ruthie ist mit ihrem Freund Peter unterwegs. Doch als sie erfährt, dass er mit seinen Freunden heimlich raucht, trifft sie eine konsequente Entscheidung - sie sagt ihm, dass sie ihn nicht mehr sehen will.