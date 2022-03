Das Comeback

Staffel 7 Folge 16 42 Minuten

Annie unterstützt Lucy rigoros bei der Hochzeitsplanung. Sie meint es sehr gut mit ihr, doch Lucy gefällt nichts, was Annie plant. Kevin ermutigt sie darin, mit ihrer Mutter zu sprechen, doch wie wird Annie auf Lucys Abneigung reagieren? Simon bekommt durch Zufall mit, dass der leitende Angestellte der Reinigungsfirma, bei der er arbeitet, Geld klaut. Er will es Cecilias Vater sagen, doch wird dieser ihm glauben? Ben ist mit Ruthie und Peter spazieren und hat seinen Diensthund dabei. Als dieser wegläuft, kommt Ben in große Schwierigkeiten. Wird er seinen Hund rechtzeitig wiederfinden?