Hochzeitsglocken

Staffel 7 Folge 18 42 Minuten

Es ist so weit! Der Tag der Hochzeit ist für Kevin und Lucy gekommen. Erst scheint alles noch perfekt zu sein, doch je näher der Termin rückt, desto schlechter sieht es um die Feier aus. Aufgrund von starken Unwettern scheint es fast keiner der Gäste zu schaffen, rechtzeitig in Glenoak anzukommen. Lucy ist sich unsicher - sollen sie die Hochzeit verschieben oder wird am Ende doch alles gut?