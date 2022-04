Staffel 8 Folge 7 42 Minuten

Cecilia scheint die Camdens neuerdings zu meiden. Annie macht sich deshalb Sorgen. Doch dann kommt Lucy zufällig hinter Cecilias Geheimnis. Chandler geht seit Kurzem mit Peters Mutter Paris aus. Als er auf Roxanne trifft, die wieder Single ist, müssen sich beide eingestehen, dass sie ihre Gespräche miteinander vermissen. Ob Chandler das in Bezug auf Paris verunsichert? Peter hingegen weiß genau, was er will: Mit seinem Hund möchte er Menschen in einer Entzugsklinik neuen Mut geben. Doch da er erst dreizehn ist, haben die Erwachsenen Sorge, ob er dem gewachsen ist, was dort auf ihn wartet. Und tatsächlich bekommt auch Peter Zweifel …