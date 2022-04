Bitteres Leid

Staffel 8 Folge 8 42 Minuten

Als Eric wegen einer harmlosen Bitte zur Direktorin von Ruthies Schule geht, kommen ihm üble Gerüchte über Miss Jones sowie auch Martin zu Ohren. Cecilia überlegt, ob etwas Wahrheit in den Vorwürfen stecken könnte und verletzt Martin dadurch sehr. Auch Kevin hört von den Problemen in der Schule. Als er und Roxanne sich die Sache in der Schule mal ansehen, bringen sie sich aber selbst in Schwierigkeiten. Für Eric und Detective Michaels steht eins fest: irgendetwas stimmt hier nicht …