Selbstzweifel

Staffel 8 Folge 9 42 Minuten

Matt und Sarah bereiten sich auf ihren ersten Arbeitstag im Krankenhaus vor, doch es geht einiges schief: Sie verschlafen, Matt lässt seine Tasche in der Bahn liegen und ständig ruft ein anderes Familienmitglied auf seinem Handy an, was dazu führt, dass ihn der Oberarzt direkt auf dem Kieker hat und dann sind da ja auch noch die Patienten. Auf das, was sie in der Notaufnahme erwartet, sind die beiden nicht vorbereitet und so gibt es auch noch Zwist zwischen Matt und Sarah. Können sie ihren ersten Tag noch zum Guten wenden?