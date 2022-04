Das Wunder der Liebe

Staffel 8 Folge 11 42 Minuten

Zwischen Chandler, Paris und Peter scheint im Moment alles sehr gut zu laufen. So gut, dass Chandler entscheidet, Paris einen Antrag zu machen. Doch genau da taucht wie aus dem nichts Paris' Ex-Mann und Peters Vater Vic auf. Der damalige Alkoholiker ist jetzt seit drei Jahren trocken und hat sein Leben wieder in die Hand genommen. Weder Paris noch Peter wollen ihn im ersten Moment wieder zurück in ihrem Leben, doch am schwersten trifft es Chandler. Joe ist kein wirklich liebenswürdiger Mann, aber Eric merkt, dass es für alle besser wäre, wenn man ihm mit Liebe und Rücksicht begegnet. Und er hat auch schon einen Plan, wie das geschehen könnte.