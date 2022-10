Reifeprüfungen

Staffel 8 Folge 12 42 Minuten

Martin erhält das Angebot, auf der Stelle Mitglied eines Profi-Baseballteams in Miami zu werden. Damit geht sein Traum, Profi-Baseballspieler zu werden, in Erfüllung. Da sein Vater im Irak ist, wohnt Martin bei den Camdens. Als Eric mitbekommt, dass Martin zusagt, ohne seinen Vater vorher von der großen Entscheidung zu erzählen, mischt er sich ein und macht sich damit unbeliebt. Annie hat alle Hände voll mit Ruthie und Lucy zu tun, die zusammenhalten, damit Ruthie auf eine Party kann, mit der Annie nicht einverstanden ist. Auch Chandler versinkt im Chaos. Sein Vater hat ihn zum Testamentsverwalter ernannt, um dadurch auch nach seinem Tod noch Streit zwischen Chandler und seiner Mutter zu schüren. Ein Plan, der in Erfüllung zu gehen scheint.