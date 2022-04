Wahre Liebe ist unsterblich

Staffel 8 Folge 17 42 Minuten

Seit dem Tod ihres Vaters ist Annie wie ausgewechselt. Anstatt zu trauern, ist sie glücklicher als je zuvor. Die Camdens und auch ihre Freunde sind zunächst alle etwas verwirrt von Annies Verhalten, doch ihre Freude scheint ansteckend zu sein. Plötzlich ist die Kleinstadt wie ausgewechselt - alle sind grundlos glücklich und dankbar. Alle bis auf einen. Chandler lässt sich von dieser Leichtigkeit nicht anstecken. In einem Gespräch gesteht er Eric, dass er nicht glücklich sein will. Er möchte lieber für sich sein. Doch da hat er die Wette nicht mit Eric gemacht. Eric schmiedet einen Plan, mit dem er Chandler und den kleinen Jeffrey zusammenführen will, einen Jungen, der sich von ganzem Herzen einen Adoptivvater wünscht, seit seine Eltern tot sind. Leider geht Erics Plan nicht so perfekt über die Bühne, wie er es sich gewünscht hätte.