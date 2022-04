Das Haus Gottes

Staffel 8 Folge 18 42 Minuten

Als Lucy und Kevin erfahren, dass in der Nachbarschaft ein Haus zum Verkauf steht, melden sie sich sofort, denn sie träumen von einem eigenen Heim und einer Zukunft als Familie. Doch der Verkäufer erzählt ihnen, dass es auch einen anderen Interessenten gibt, der mehr Geld bietet. Schnell erfahren sie, dass der Interessent kein anderer als Chandler ist, der für sich und Jeffrey ebenfalls ein Heim sucht. Da er ein großes Erbe besitzt, sieht Lucy keine Chance mehr für sich und Kevin, doch so schnell möchte sie den Traum nicht aufgeben. Annie und Eric fangen derweil an, darüber nachzudenken, ihr eigenes Haus zu kaufen, das im Besitz der Kirche ist. Als sie von Lou den Preis erfahren, zerplatzt ihr Traum jedoch schnell. Chandler kriegt Wind davon und beginnt zu überlegen, ob er sein Erbe vielleicht einen anderen Zweck erfüllen könnte. Ruthie hat ganz andere Probleme. Sie hofft, das Garagenapartment zu kriegen, wenn Lucy und Kevin wegziehen, befürchtet aber, dass sie sich dabei gegen Martin wehren muss, dem das Apartment auch gefällt.