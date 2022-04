Der Teufel in der Flasche

Staffel 8 Folge 19 42 Minuten

Peter lügt Ruthie und seine Mutter an. Er erzählt beiden, er hätte am Abend etwas vor, was er gar nicht vorhat, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Die Wahrheit ist, er trifft sich mit zwei Freunden heimlich im Park. Als Ruthie von seiner Lüge erfährt, weil sie mit Paris telefoniert, sind alle sofort alarmiert. Kevin und Lucy unterbrechen ihren Hochzeitstag und auch Eric und Annie setzen sofort alles in Bewegung. Gemeinsam mit Peters Vater Vic, der gerade in der Stadt ist, suchen Eric und Kevin nach Peter. Vic ist überzeugt, dass Peter nichts Schlimmes zugestoßen ist, aber als sie ihn im Park finden, müssen sie mit ansehen, wie Peter und seine Kumpels heimlich Bier trinken. Eric ermutigt Vic, mit Peter darüber zu reden, doch den trockenen Alkoholiker trifft es sehr hart, dass sein 14-jähriger Sohn heimlich trinkt. Auch Ruthie fällt es schwer, damit umzugehen, dass Peter sie für so etwas angelogen hat.