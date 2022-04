Verlorene Kinder

Staffel 8 Folge 20 42 Minuten

Ruthie und Peter nehmen an einem Schulausflug zum Zoo teil, auf den sie beide keine Lust haben. Weil sie sich einen Hot Dog holen, statt mit den anderen Schülern zu warten, verpassen sie den Bus, der ihre Klasse wieder zurück nach Glenoak bringt. Ruthie will zuhause anrufen, aber Peter ermutigt sie, allein zu versuchen, wieder nach Hause zu gelangen. Als sie sich verlaufen und kein Geld mehr haben, sitzen sie in der Klemme. Sie erhalten Hilfe von zwei jungen Männern, die aus dem Sudan kommen und sich als Heimatlose bezeichnen. Ihre bewegende Geschichte bringt nicht nur Ruthie und Peter zum Nachdenken. Auch Eric ist sehr berührt von der Freude und dem Optimismus, den Jacob und Nicodemus trotz ihrer schrecklichen Vergangenheit ausstrahlen. Vielleicht sollte auch Lucy sich das zu Herzen nehmen, denn erneut packt sie die Eifersucht, weil Kevin und Roxanne so eng zusammenarbeiten. Und auch Martin und Cecilia haben Probleme mit ihrer Beziehung.