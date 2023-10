Turbulente Zeiten (1/2)

Matt möchte über die Semesterferien zusammen mit Sarah zurück nach Glenoak, damit sie ihre Familien sehen können. Er muss jedoch allein fliegen, weil Sarah einen Kurs für die Uni wiederholt. Im Flugzeug trifft er unerwartet auf seine Exfreundin Heather und die beiden kommen ins Gespräch. Sie stellen fest, dass ihre Ehen beide nicht besonders gut laufen und entscheiden sich dazu, in Glenoak noch gemeinsam essen zu gehen. Eine Entscheidung, die Eric Sorgen bereitet. Martins Freund Mac erzählt überall herum, dass Martin noch Jungfrau ist. Dadurch kommt es zu mehr als nur einem Streit. Als Lucy erfährt, dass Roxanne zum Detective befördert werden will, konfrontiert sie Kevin, denn sie versteht nicht, warum er so wenig Ehrgeiz hat, im Job auch aufzusteigen. Ruthie bringt ohne zu fragen Maria mit nach Hause, eine Austauschschülerin aus Mexiko, die das Schuljahr über eine Gastfamilie sucht.