Turbulente Zeiten (2/2)

Nachdem Matt die Nacht über bei Heather war und erfahren hat, dass sie seit einigen Monaten geschieden ist, ist er drauf und dran, Sarah zu sagen, dass er sich von ihr scheiden lassen will, um zurück zu Heather zu gehen. Währenddessen liegt Mary bereits in den Wehen und kriegt ihr Baby, doch sie will nicht, dass jemand aus der Familie vorbeikommt. Heimlich informiert Carlos seine Schwiegereltern trotzdem und Annie und Eric müssen sich schnell entscheiden. Steigen sie sofort in den Flieger, um noch bei der Geburt dabei zu sein, oder bleiben sie Zuhause und warten auf Simon, der für den Sommer wieder nach Hause kommt? Zwischen Cecilia und Martin ist die Stimmung abgekühlt. Als Cecilia endgültig mit ihm Schluss macht, ist Martin wütend - er ist sich sicher, dass Simon der Grund dafür ist. Lucy gesteht Kevin, dass sie unbedingt ein Baby mit ihm kriegen will. Ist sie nur von der baldigen Geburt ihres Neffen inspiriert, oder steckt vielleicht sogar noch mehr dahinter? Chandler verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Kendall, die Jeffrey Nachhilfeunterricht gibt.