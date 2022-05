Aller Anfang ist schwer

Staffel 9 Folge 1 42 Minuten

Der erste Schultag hat es in sich. Die Zwillinge werden eingeschult und bekommen promt Ärger mit ihrer Lehrerin. Ruthie ist sauer. An ihrem ersten Tag an der Highschool weigert sich Martin, sie zur Schule zu fahren. Sie spielt ihm einen verrückten Streich mit Folgen. Lucy startet im Alleingang durch: Schulabschluss, Schwangerschaft und ein Job als Hilfspastorin. Kevin fühlt sich außen vor.