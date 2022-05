Aufklärungsarbeit

Staffel 9 Folge 2 42 Minuten

Eric und Annnie machen sich Sorgen um ihren Sohn Simon. Er droht ihnen zu entgleiten. Spielt Sex schon eine große Rolle in seinem Leben? Oder was verheimlicht er sonst? Lucy und Kevin wollen endlich wissen, ob ihr Baby ein Mädchen oder ein Junge wird. Ruthie fällt es schwer, sich nach ihrem Streich bei Martin zu enschuldigen. Matt schlichtet an allen Fronten und erweist sich als weiser Ratgeber.