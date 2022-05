Das erste Date

Staffel 9 Folge 14 42 Minuten

Ruthie hat ihr erstes Date und die ganze Familie spielt verrückt. Annie und Lucy wollen unbedingt ihr Ourfit aussuchen. Matt besteht darauf, den Chauffeur zu spielen. Die Zwillinge sind überzeugt davon, dass Ruthie sie bei einer so bedeutenden Verabredung mitnimmt und Kevin möchte vorher dringlichst mit ihr über Sex reden. Die ansonsten so coole Ruthie wird langsam nervös. Als Matt ihren Kavalier Vincent abholen möchte ist dieser samt seiner Eltern verschwunden. Was hat das zu bedeuten?