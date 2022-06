Bruderliebe

Staffel 9 Folge 15 42 Minuten

Unerwartet kommt Simon zu Besuch, angeblich, weil er seinen Bruder Matt vermisst und sich freut ihn zu sehen. Doch mitten in der Nacht gibt es einen handfesten Streit zwischen den beiden. Hat Simon erneut Probleme? Kevin hört den Lärm und hält die beiden für Einbrecher. Er geht mit gezückter Pistole auf sie los. Das versetzt Eric in Aufruhr. Er duldet keine Waffen im Haus. Es wird eine schlaflose Nacht für die Camdens. Jeder glaubt plötzlich Einbrecher zu hören. Pfannen und Baseballschläger werden geschwungen. Am nächsten Tag wird klar: nicht nur Simon, auch Mary hat ein Geheimnis. Eric beruft den Familienrat ein.