Liebeskummer

Staffel 9 Folge 18 42 Minuten

Annie plant ein Familienessen zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter, Grandma Jenny. Die Erinnerungsfeier ist ihr besonders wichtig, doch Ruthie möchte sich an dem Abend lieber mit Vincent treffen. Sie übergeht das Verbot ihrer Mutter, doch die Verabredung mit Vincent läuft nicht so wie geplant. Auch bei Lucy und Kevin ist einiges los. Unerwartet taucht Kevins Bruder Ben auf. Will er wirklich nur seine Nichte Savannah kennern lernen? Und warum redet er soviel von seiner verflossenen Liebe zu Mary.