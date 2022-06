Hunger

Staffel 9 Folge 19 42 Minuten

Manchmal ist nichts so, wie es scheint. Man beurteilt Menschen vordergründig, ohne ihre Geschichte zu kennen. So geht es auch Ruthie und Martin. Ruthie ist unendlich wütend auf Vincents neue Freundin Margo, denn diese wirkt arrogant und zieht Ruthie mit ihrer Second Hand-Jacke auf, die vorher Margo gehörte. Martin möchte mit seiner Freundin Zoey Schluss machen. Er findet sie borniert und zu sehr auf materielle Dinge fixiert. Doch dann lüften sich einige Geheimnisse und alles erscheint in einem anderen Licht.