Vertrauenssache

Staffel 9 Folge 20 42 Minuten

Eric kümmert sich um Lynn, eine junge Mutter von zwei Mädchen. Ihr Mann hat sie vor Jahren verlassen, als er erfuhr, dass seine beiden Töchter an Sichelzellenanämie erkrankt sind, doch nun taucht er plötzlich wieder auf und Lynn braucht Erics Hilfe und Rat. Ruthie ist völlig überrascht, als plötzlich ihr Ex-Freund Peter vor der Haustür steht. Er und seine Eltern sind zurück in Glenoak, weil seine Mutter Paris wieder schwanger ist und sie und Vic sich von Eric deshalb neu verheiraten lassen möchten. Das Erscheinen Peters erzeugt jedoch Probleme zwischen Ruthie und ihrem aktuellen Freund Vincent. Martin trifft sich heimlich mit Zoey und verpasst dadurch einen Anruf seines Vaters. Was möchte er ihm mitteilen? Simon ist zurück zu Hause, denn seit er einen One-Night-Stand hatte, hat er Angst davor, sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen zu haben. In seiner Angst gibt er Gott ein wichtiges Versprechen.