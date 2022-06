Meine Familie (2/2)

Staffel 9 Folge 22 42 Minuten

Nachdem Martin bei Vincent eingewilligt hat, Ruthie dazu zu bringen, mit Vincent Schluss zu machen, denkt Ruthie nun, dass Martin etwas von ihr will. Martin ist wütend, denn Vincent will die Verantwortung für seine Feigheit weiterhin nicht übernehmen. Er entscheidet, Ruthie die Wahrheit selbst zu erzählen. Als Simon Rose erklärt, dass er nicht mit ihr schlafen will, weil er das Gott versprochen hat, fragt sie ihn, ob er es tun würde, wenn sie heiraten würden. Diese Idee führt zu einiger Verwirrung bei den Camdens. Eric belasten derweil gleich zwei Dinge - nachdem sich die Smiths bereiterklärt haben, alle vier Kinder zu adoptieren, die Eric ihnen vorgestellt hat, macht ihnen die leibliche Mutter einen Strich durch die Richtung. Außerdem muss er irgendwie Annie beibringen, dass Mary ihren eigenen Sohn und ihren Mann im Stich gelassen hat.