Diamanten und andere Steine

Staffel 10 Folge 4 42 Minuten

Simon versucht Rose davon zu überzeugen, bei ihm auszuziehen, doch sie hat etwas anderes vor. Lucy hat schwierige seelsorgerische Aufgaben zu meistern. Martin vertraut sich ihr an und erzählt von Sandys Schwangerschaft. Was wird sie ihm raten? Annie Camden redet ein ernstes Wort mit ihrer Tochter Ruthie über Jungs und Dating. Hat sich Ruthie tatsächlich in Martin verguckt?