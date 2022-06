Guter Rat ist teuer

Staffel 10 Folge 8 42 Minuten

Männer in Not: Kevin bekommt mächtig Ärger mit Lucy, weil er sich regelmäßig mit einer attraktiven Single-Mom aus der Krabbelgruppe trifft. Mittlerweile weiß jeder über Martins Vaterschaft Bescheid und er bekommt das Gefühl, die ganze Welt habe sich gegen ihn verschworen. Reverend Camden erfährt etwas über sich und seine Eltern, das er so nicht erwartet hätte.