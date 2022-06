Verletzte Gefühle

Staffel 10 Folge 9 42 Minuten

Missverständnisse über Missverständnisse. Martin traut sich noch immer nicht, Ruthie davon zu erzählen, dass er Vater wird. Ruthie hört in ihrem Umfeld lauter Halbwahrheiten und denkt, Martin habe Meredith verlassen, weil er in sie verliebt ist. In der Schule macht sich das Gerücht breit, Ruthie sei schwanger von Martin. Beim Thanksgivingessen in der Gemeinde treffen alle aufeinander. Wer bringt Ordnung in das Chaos?