Gershwins Magie

Staffel 10 Folge 14 42 Minuten

Ruthie muss nachsitzen, weil sie zu spät zum Unterricht erschienen ist. Was sie nicht erwartet, ist, dass ihr das Nachsitzen Spaß macht. Der Musiklehrer Mr. Feinstein beaufsichtigt die Klasse und spielt klassische Stücke am Klavier. Durch seine ungewöhnliche Methode, die Zeit zu füllen, verwickeln sich die Schüler gegenseitig in spannende Diskussionen rund um das Thema Musik und bald kommen sie zum Nachsitzen, obwohl sie es gar nicht müssten. Für Ruthie beginnen vor allem die Stücke von Gershwin Bedeutung zu haben - sie helfen ihr, mit ihrem Liebeskummer umzugehen. Doch Ruthie hütet noch ein weiteres Geheimnis. Sie hat beim Nachsitzen Maggie kennengelernt, ein Mädchen, das große familiäre Probleme hat. Sie hat ihr versprochen, niemandem davon zu erzählen, aber dann kommt Mr. Feinstein auf sie zu und möchte wissen, was mit Maggie nicht stimmt.