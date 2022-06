Getrennte Wege

Staffel 10 Folge 15 42 Minuten

Der Valentinstag steht vor der Tür. Da Kevin und Lucy über ein zweites Baby nachdenken, möchte Kevin einen romantischen Abend in dem Hotel verbringen, in dem sie sich damals an diesem Tag verlobt haben. Lucy freut sich sehr über die Idee. Leider kriegt sie dabei nicht mit, dass Kevin für das Abendessen vorher die ganze Familie einlädt und plant deshalb, sich extra für Kevin hübsch zu machen. Ruthie wiegt sich derweil weiterhin in Selbstmitleid. Eric und Annie können es nicht mehr sehen und deshalb entwickelt Eric einen ziemlich verrückten Plan, um Ruthie dazu zu bringen, Martin endlich loszulassen. Annie kann keine Ruhe mit dem Gedanken finden, dass Simon wirklich Rose heiraten wird. Ihre Sorge weitet sich langsam auch auf andere Familienmitglieder aus, zum Beispiel auf die Zwillinge, die ihr plötzlich viel zu schnell groß werden.