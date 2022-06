Dinner für drei

Staffel 10 Folge 17 42 Minuten

Eric und Annie haben sich entschieden, ihrer Familie endlich Handys und einen Computer zu kaufen. Ehe sie sich versehen, geraten sie dadurch in einen regelrechten Handy-Wahn und telefonieren selbst so viel, dass sie sogar vergessen, den Zwillingen Abendessen zu geben. Eric und Kevin rufen außerdem unabhängig von einander alle Jungen an, die Ruthie von irgendwo kennt und geben ihnen Ruthies Telefonnummer. Ihr Ziel ist, Ruthie dadurch das Gefühl zu geben, sie wäre beliebt, um sie endlich von Martin wegzukriegen. Einer der Jungs, der sich daraufhin bei ihr meldet, ist ihre erste Liebe Peter. Rose hat derweil ihren Ex-Freund Umberto zum Essen eingeladen. Simon gefällt diese Idee gar nicht, denn er hat Angst, dass Rose noch Gefühle für ihn hat. Sollte sich seine Sorge als berechtigt herausstellen?