Geheimnisse

Staffel 10 Folge 19 42 Minuten

Annie und Rose sind sich deutlich nähergekommen, seit Rose sie zu einem offenen Gespräch aufgesucht und sich für ihr Verhalten entschuldigt hat. Die beiden unternehmen sehr viel miteinander und planen gemeinsam weitere Kleinigkeiten für die Hochzeit. Lucy und Ruthie sind der Sache gegenüber misstrauisch. Sie können sich nicht vorstellen, dass Annie Rose plötzlich einfach so mag und versuchen deshalb herauszufinden, was genau Annie vor haben könnte. Die Zwillinge stellen währenddessen fest, dass es leicht ist, Geheimnisse von jemandem zu erfahren, wenn man ihn zu Keksen mit Milch einlädt. Deshalb wenden sie diesen Trick an ihren Familienmitgliedern an und tatsächlich - nicht nur von Eric erfahren sie ein Geheimnis. Auch Lucy, Kevin und Simon vertrauen ihnen etwas an. Doch dann kriegen sie mit, wie Annie zu Eric sagt, dass es krank machen kann, Geheimnisse für sich zu behalten. Kurzerhand beginnen sie alle Geheimnisse zu lüften, um nicht krank zu werden.