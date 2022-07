Offene Worte

Staffel 10 Folge 20 42 Minuten

Weil die Zwillinge Simons Geheimnis weitererzählt haben, weiß Rose jetzt, dass Simon durch das ganze Arbeiten seine Uniprüfungen verschieben muss. Das alles macht er nur, weil er sich damals durch das Kaufen des Verlobungsringes in Schulden gestürzt hat. Als Simon ihr erzählt, dass er wegen der Geschichte sauer auf sie ist, geraten die beiden in einen heftigen Streit. Und das so kurz vor der Hochzeit. Nicht nur die beiden haben Probleme mit einem Ring. Kevin lässt seinen Ring ausversehen in Savannahs Nähe liegen während er telefoniert, doch als er zu ihr zurückkommt ist er weg. Aus Angst, sie habe ihn verschluckt, fährt er umgehend mit ihr und Eric ins Krankenhaus, um das Geheimnis vor Lucy zu verbergen. Eric passt der Ausflug allerdings gar nicht, denn auch er hat ein Geheimnis bezüglich seines Eherings. Und er möchte, dass Annie es von ihm erfährt, bevor Sam und David es ausplaudern.