... verheiratet?

Staffel 10 Folge 22 42 Minuten

Die Panik von Simon und Rose ist am Morgen der Hochzeit zum Glück wieder verflogen. Sie sind überzeugt, dass sie heiraten wollen … oder? Als Matt und Sarah die Familie mit ihrem Besuch überraschen und Matt und Lucy mit Simon reden, scheint es, als habe er immer noch Zweifel. Und auch Rose gesteht ihrem Exfreund Umberto, dass sie vielleicht nicht ganz sorgenfrei ist. Wie wird die Trauung aussehen? Werden sie beide Ja sagen? Wird einer von beiden Nein sagen? Kurz vor der Trauung sitzen Eric und Annie zusammen im Kirchenbüro und überlegen, wie die ganze Sache ausgehen wird. Annie hat mit den Sorgen abgeschlossen und ist bereit für jedes Ausgangsszenario. Sie überzeugt Eric davon, das Gleiche zu tun. Doch am Ende wissen nur Simon und Rose, was der Tag bringen wird. Und eins steht fest - er birgt noch viele Überraschungen.