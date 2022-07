Liebe geht durch den Magen

Staffel 11 Folge 2 42 Minuten

Bei den Camdens herrscht eine energetisches Ungleichgewicht. Während Annie voller Elan durch den Tag geht und ihrem Ehemann in Liebesdingen einiges abverlangt, wirkt Eric so erschöpft, dass ihn die Lehrerin der Zwillinge für deren Opa hält. Martin kümmert sich rührend um Sandy und kocht für sie. Zwischen den beiden entsteht eine ganz besondere Nähe. Doch dann hört Sandy ein Gespräch zwischen Martin und Kevin über das Babyphone mit, das Martins Bemühungen in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Lucy bekommt einen neuen Freund.