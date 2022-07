Geliebtes Leben

Staffel 11 Folge 10 42 Minuten

Seitdem Ruthie aus Schottland zurück ist streitet sie mit dem, für sie neuen, Wohngast T-Bone rund um die Uhr. "Was sich liebt, das neckt sich", heißt es. Trifft das auch in diesem Fall zu? Pastor Eric Camden verhält sich so, als sei er vollkommen gesund. Doch dann werden ihm seine Grenzen aufgezeigt. Es bleibt ihm nichts, als zu beten.