Drum prüfe wer, sich ewig bindet

Staffel 11 Folge 18 42 Minuten

Lucy fährt mit Kevin nach Cossroads. Sie könnte dort als leitende Pastorin eine Stelle übernehmen. Der Ort erscheint den beiden merkwürdig. Es gibt nur 27 Einwohner, die Kirche befindet sich in der örtlichen Bar und der Zuzug von auswärtigen ist an ungewöhnliche Bedingungen geknüpft. Ruthie will ihr Tattoo loswerden, ohne sich um die Kosten zu bemühen. Dafür zieht sie alle Register und verletzt die, die sie lieben. Margaret ist selbstlos wie immer und schreibt für Mack dessen Hausarbeit. Oder steckt etwa mehr dahinter als Hilfsbereitschaft?