Der Anfang vom Ende

Staffel 11 Folge 19 42 Minuten

T-Bone überlegt, mit Ruthie Schluss zu machen, aber er weiß nicht wie. Kurzentschlossen springt Mack in die Bresche und schickt Ruthie eine kurze sms mit besagtem Inhalt in T-Bones Namen. Er tut sogar noch mehr und nimmt alle Personen aus T-Bones Adressbuch mit in den Verteiler. Ruthie ist aufgeregt und abglenkt. Sie ist davon überzeugt, dass T-Bone ihr hilft, einen Job im Süßigkeitenverkauf des Kinos zu bekommen. Alle im Familien- und Freundeskreis lesen die sms, bevor Ruthie Wind davon bekommt.