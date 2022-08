Gute Nachrichten für alle

Staffel 11 Folge 21 42 Minuten

"You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey", singt Reverend Camden und hüpft Hand in Hand mit seiner Tochter Lucy durch die Kirche. Etwas besonderes sei passiert, meint er, und bittet, ihn ins Krankenhaus zu fahren. Er ist euphorisiert. In der Klinik hält man ihn sogar für betrunken. Nach und nach erfahren Familie und Gemeinde von dem Vorfall. Ist es ein Grund zur Hoffnung oder ein naher Vorbote von Schlimmerem? Ruthie steht währenddessen zwischen den Fronten. Sowohl T-Bone als auch Martin haben ernstzunehmende Gefühle für sie. Für wen wird sie sich entscheiden?