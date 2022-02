Warum grade ich? Was gibt mir Zuversicht? - Hoffnung schöpfen trotz lebensbedrohlicher Krankheit

Folge 47 13 Minuten

Kaum im Ruhestand und plötzlich lebensbedrohlich erkrankt. Der ehemalige Landesbischof Dr. Ulrich Fischer berichtet von dieser intensiven Erfahrung, was ihn getröstet hat und ihm in dieser Zeit Geborgenheit gegeben hat. Außerdem erzählt Christel Hering ihre Geschichte: Sie ist zwei Mal an Krebs erkrankt und berät heute Menschen in einer ähnlichen Situation.