Zwischen Zuversicht und Ernüchterung - wie weit sind wir mit der Inklusion?

Seit 2009 ist das Recht auf Inklusion per Gesetz in Kraft getreten. Aber wie weit sind wir heute? Inklusionsbegleiterin Susanne Brennberger gibt Einblicke in die Praxis und beleuchtet im Gespräch mit Juliane Langer den Zusammenhang zwischen christlichen Überzeugungen und dem Leben in einer inklusiven Gemeinschaft.