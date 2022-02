Folge 4 23 Minuten

Katrin Wittig und ihre Familie stehen plötzlich vor der Diagnose Krebs. Ihr 3-jähriger Sohn hat Leukämie und muss sofort mit der Chemo anfangen. Auf einmal stehen viele Fragen im Raum: Wie kann unsere Familie so eine Zeit überstehen? Wieso gibt Gott uns so eine schwere Aufgabe? Aber Katrin Wittig bleibt dankbar, denn sie weiß, es hätte noch viel schlimmer sein können. Sie sagt: Ich hatte oft das Gefühl, dass Jesus mit mir weint. Von ihren Erfahrungen in dieser Zeit erzählt sie Pastor Timo Pickhardt.