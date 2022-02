Gott hat mich von Krebs geheilt

Folge 38 26 Minuten

Jedes Jahr erhalten fast eine halbe Million Menschen in Deutschland die Diagnose Krebs. Oft folgen OP, Chemo-, Immun- oder Strahlentherapie im Kampf gegen die Erkrankung. Nicht immer werden die Menschen wieder gesund. Auch Joe, Merilee und Marjorie mussten mit der Diagnose umgehen - und fanden Hilfe in ihrem Glauben an Gott.