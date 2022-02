Pater Tobias: Der Marathon-Pater

Staffel 9 Folge 1046 25 Minuten

Er lief über 100 Marathons, um Spenden für Bedürftige zu sammeln. Als das für die Spender keine große Neuigkeit mehr war, lief er weiter: 100km in einer Nacht, 172km durch die Wüste Omans. Für seine Wohltätigkeit wurde er bereits mit dem Bambi-Preis ausgezeichnet. Der Priester und Ordensbruder Tobias Breer macht all das im Ehrenamt. Hauptberuflich betreut er eine katholische Gemeinde in Duisburg-Neumühl. Wie er beim Laufen eine Predigt schreibt und woher er die Kraft für all seine Aufgaben nimmt, berichtet er im Gespräch mit Moderator Daniel Deman.