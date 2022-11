Begegnung mit dem Herrn

Staffel 1 Folge 100 2 Minuten

"Gott, bitte mach, das..." Viele Gebete beginnen genau so. Wir brauchen dieses, oder jenes, und Gott macht das schon. Aber geht es im Gebet nur darum? Was Gott für uns tun kann? Matthias Brender erklärt, worum es beim Gebet wirklich geht und was Gebetshäuser dazu beitragen können.