Laufen lassen oder Initiative ergreifen

Folge 14 28 Minuten

Wenn wir merken, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte, stehen wir vor der Frage, ob wir einfach so weitermachen oder ob wir die Initiative ergreifen und Veränderung anstreben. Das gilt für unseren eigenen Charakter, für Beziehungen, unseren Lebensstil, den Einfluss auf Situationen, die nicht Ordnung sind und manches mehr. Auch mit unserer Beziehung zu Gott kann das so sein. Am Beispiel des Königs Josia zeigt Doris Schulte, wie Veränderung gelingen kann.