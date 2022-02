Mein Glück ist es, Gott nah zu sein

Folge 16 28 Minuten

Der Levit Asaf war Musiker und Chorleiter im Tempel und das, was seine berufliche Aufgabe war, können wir ebenfalls als unsere Lebensaufgabe sehen. Er sollte tagtäglich verkündigen, dass Gott gut ist und dass seine Liebe niemals aufhört. Doris Schulte nimmt uns hinein in seine Lebensgeschichte und zeigt, was ihm half, als selbst er einmal die richtige Perspektive verlor.