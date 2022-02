Bin ich okay? Trau dich, du zu sein!

Staffel 1 Folge 10 25 Minuten

Warum faszinieren uns Menschen, die einfach so sind, wie sie sind? Gerade in den sozialen Netzwerken versuchen viele, das eigene Leben möglichst "echt" darzustellen. Anton Svoboda erklärt in seiner Message, wie wir Beziehungen aufbauen und welche Bedeutung die Nahbarkeit dabei hat.