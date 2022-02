Taufe - Radikal neu in Minuten

Staffel 1 Folge 11 25 Minuten

"Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen." Mit dieser Aussage Jesu beleuchtet Patrick Knittelfelder in seiner Message das Geheimnis der Taufe: Was bedeutet das Sakrament für das Glaubensleben?