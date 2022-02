Voll daneben & doch gewonnen - Von Pleiten, Pech und Pannen

Staffel 1 Folge 12 25 Minuten

In der heutigen Predigt geht Patrick Knittelfelder auf eine Hauptaufgabe der Kirche ein: Persönlichkeitsentwicklung! Er erläutert, wie aus "The Misthaufen" "The Kompost" entstehen kann und verweist auf Parallelen in der Bibel, wie z. B. das "Großmaul" Petrus, Christenverfolger Paulus und den Ungläubigen Thomas.