Fearless - Schau der Angst in die Augen

Staffel 1 Folge 16 25 Minuten

Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten, Corona strapaziert alles. Und gleichzeitig gibt es noch ein zweites Virus: die Angst. Bernadette Lang beleuchtet in ihrer Message den Umgang der Menschen mit dieser Herausforderung. Was sind das für Ängste und wie können wir ihnen begegnen?