Die dunkle Nacht - Verlassenheit der Seele

Staffel 1 Folge 19 25 Minuten

"Die dunkle Nacht der Seele" wird in der Literatur auch als Metapher für die Depression verwendet. Patrick Knittelfelder erinnert uns, dass wir in unserer Angst und in der Dunkelheit nicht allein sind. Auch wenn wir nichts fühlen und verstehen, Gott ist da und versteht alles. Wenn wir mit Jesus an der Hand gehen, bekommen wir mehr Kraft.